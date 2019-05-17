Две сестры-близняшки, разлученные 37 лет назад, нашли друг друга в Алтайском крае. Удивительную историю рассказала газета "Наш город Заринск". В издание обратилась жительница Змеиногорска Елена Фрицлер. Женщина сообщила, что разыскивает сестру-близнеца. Дети родились в Восточно-Казахстанской области, и мать отказалась от них. Девочек удочерили разные семьи. Елена только в 34 года узнала, что у нее есть сестра, и что, предположительно, она живет в Заринске.

По словам женщины, в попытках найти сестру она обращалась в разные органы, но ей везде отказывали. Осложняло ситуацию и то, что при удочерении девочкам изменили даты рождения.

"Куда бы и к кому не обращалась, везде отвечают – тайна усыновления. Но вдруг ей нужна поддержка?! Да и вообще, хочется найти родную кровиночку", – написала в редакцию Елена.

Читатели газеты узнали похожую на автора письма жительницу Заринска и рассказали ей об этом. Выяснилось, что Марина тоже много лет искала свою сестру – ее приемные родители не стали скрывать от нее обстоятельства рождения.

По данным издания, сестры еще не встретились, но уже поговорили по телефону.

Как пишет "АП", интересным оказалось и то, что девочки в одно время учились в одном университете, но на разных факультетах и преподаватели их даже путали. То есть Марину иногда называли Леной, а Елене говорили, что в университете есть девушка, очень на нее похожая.