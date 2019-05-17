Народный музей сгорел в Бийске накануне "Ночи музеев"

Пожар в бийском Заречье уничтожил народный музей, в котором было собрано более 3000 различных экспонатов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Пожар произошел 16 мая в районе Центра реабилитации слепых в пер. Красноярский г. Бийска. Сначала загорелся частный дом, а затем огонь перекинулся на крышу производственного здания. На втором этаже этого здания и находился народный музей. Все экспонаты в нем, а это предметы быта, книги, техника, собирали работники предприятия и неравнодушные горожане. Как сообщила "БР" сотрудница предприятия, музей пользовался популярностью, попасть в него можно было совершенно бесплатно. Сейчас все экспонаты утрачены.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, к его ликвидации привлекли 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Площадь пожара составила порядка 250 кв. метров. По предварительным данным, дом загорелся из-за замыкания электропроводки. Очевидцы сообщают, что хозяин частного дома проводил сварочные работы.
Комментарии
Хозяина даже дома не было... Сейчас начнут все валить на человека
музей подумал: "нафик такой позор", и канул в вечность...