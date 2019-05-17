Сенаторы Людмила Бокова и Елена Мизулина внесли в Госдуму законопроект, призванный защитить детей от сцен насилия в компьютерных играх, сообщает ИА Regnum.
Для этого авторы поправок в законодательство предлагают ввести в России обязательную возрастную маркировку компьютерных игр, в том числе и тех, доступ к которым открыт только через интернет.
В качестве аргумента для принятия законопроекта инициаторы приводят тот факт, что юные россияне в настоящее время никак не защищены от информации, распространяемой посредством видеоигр.
В то же самое время сцены насилия, содержащиеся в некоторых подобных играх, могут нанести вред психике детей, уверены сенаторы.
Они предлагают использовать те же принципы маркировки, которые действуют на кино‑ и издательскую продукцию.
Комментарии
На гугл плэй есть такая маркировка
фото рекламы приставок. журнал COOL))) ностальгия
Вот женщины расстроятся, когда узнают, что маркировка в игровой индустрии уже существует. И опять мозг напрягать, инициативы выдумывать. А вообще печально все это...