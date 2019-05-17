Полицейские в Горном Алтае разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП – в результате аварии пострадавший скончался.
В республиканском МВД уточняют, что трагедия случилась 16 мая около 03:00 в селе Шебалино в районе дома №120 по улице Советская.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении со стороны улицы Луговой в направлении улицы Набережной допустил наезд на пешехода – 25-летнего жителя Усть-Канского района. Мужчина находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск автомобиля и водителя, совершившего ДТП.
Возможных очевидцев ДТП, а также граждан, которым что-либо известно о случившемся, просят сообщить по телефонам (38822) 2-87-77, 9-24-97 или 02.
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