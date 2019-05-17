Пенсионный фонд России отчитался о полной оцифровке всех сведений о трудовой деятельности россиян, сообщает газета "Известия".
Это связано с подготовкой принятия закона о переходе на электронный учет стажа и других сведений о работе граждан.
По информации Министерства труда, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии. Однако в случае принятия работать он начнет только со следующего года.
В то же самое время эксперты рекомендуют полностью не отказываться от бумажных версий трудовых книжек, так как они обезопасят граждан от случайной утери данных.
Комментарии
Кгхм... Налоговая перешла в конце прошлого года на новое программное обеспечение - до сих пор трясет всю страну, ничего толком не работает. В личном кабинете в ПФР перестал отображаться стаж. И после этого нас хотят уверить, что они оцифровали все как надо? Кгхм...
ЗЫ А сведения о стаже "дорогих россиян" до 2002 года у них откуда? Как я понимаю, из СЗВ-К? Так те сведения подавали работодатели, и их - та-дам - никто не проверял. Думаю, в итоге после этой оцифровки опять нужно будет таскать кучу справок и доказывать, что ты не верблюд. Увы.
Примечательно что трудовые книжки имели широкое хождение только в Третьем Рейхе, СССР и продолжают использоваться в РФ. Это многое говорит о качестве государственных институтов и их работе.
17.05.2019 13:26
- гость -
Кто мешает работать по совместительству?