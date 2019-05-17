Логично и понятно: в России хотят изменить правила отсрочки от армии

Новые правила отсрочки от армии могут появиться в России. Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который должен привести во взаимное соответствие положения федеральных законов "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе", которые касаются опекунов одиноких родственников (родителей, жены, братьев и сестер, дедушек и бабушек или усыновителей).

Законопроект предлагает уточнить условия для отсрочки от армии по мобилизации или в мирное время. В частности, родственник призывника не должен находиться на полном гособеспечении и быть признанным нуждающимся в постоянном уходе. При этом соответствующее заключение должно дать федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, а не врачебной – консультационная комиссия.

"Хочу отметить, что отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, занятым уходом за родственниками-инвалидами I группы, мы не отменяем. Меняется лишь формулировка. Если такой родственник нуждается в посторонней помощи (и не важно, какой группы он инвалид, или он пенсионер либо просто лежачий больной, требующий ухода), то будет соответствующее заключение медико-социальной экспертизы, а значит, и отсрочка. Это разумно, логично и, надеюсь, понятно", – пояснил лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, Александр Терентьев в рамках законопроекта предложил предоставлять отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное время опекунам и попечителям несовершеннолетнего неполнородного брата или сестры (тех, у кого один общий родитель, – прим. ред.). В федеральном законе не была предусмотрена эта возможность.