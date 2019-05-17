Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин дал интервью изданию ТАСС, где рассказал подробности строительства железнодорожной дороги из Бийска в Горный Алтай. По его словам, для развития республики нам нужен транспорт.

Сейчас алтайские власти достигли договоренностей о том, что будет запущен второй авиарейс из Москвы. Что касается ж/д дороги, то о транзитной ветке речи не идет. Уже известно, что длина ее будет составлять около 100 километров. Предусматривается строительство моста через реку Катунь.

"Здесь это трудноосуществимо – четверть территории региона под охраной ЮНЕСКО, а сохранение объектов культурного наследия, сохранение экологии – это безусловный приоритет. Не стоит задачи делать Горно-Алтайск транспортным хабом, нужно повысить доступность самого региона. Сейчас мы с РЖД просчитываем все параметры проекта – грузопоток, пассажиропоток, объем инвестиций. Это будут инвестиции РЖД в любом случае, но конкретных параметров пока сказать не могу. Протяженность ветки – 100 км, и рассматривается сейчас два варианта, где ее проложить. Причем в обоих вариантах предусмотрен мост через Катунь", – сказал Олег Хорохордин изданию.

По его мнению, строительство железнодорожной ветки не только сделает регион более доступным для туристов, но и увеличит число рабочих мест для жителей республики, позволит увеличить продажи местной сельскохозяйственной продукции в соседние регионы.

Вопрос о доведении ветки железной дороги до территории Республики Алтай ранее уже обсуждался Олегом Хорохординым с директором "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым.

Тогда стороны приняли решение создать рабочую группу с участием представителей республиканских властей и руководства РЖД, которая рассмотрит возможность реализации проекта строительства железной дороги.