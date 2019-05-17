Гидравлические испытания вновь радуют барнаульцев мощными "фонтанами" в результате порывов трубопроводов. В 2019 году первый такой масштабный порыв произошел на улице Малахова, в районе трамвайного депо №3. На видео видно, что фонтан воды взметнулся выше 10-этажных домов.
Видео "фонтана" с пометкой "объезжайте Малахова подальше" прислал в редакцию ИА "Амител" читатель портала. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, произошел порыв трубопровода диаметром 500 мм. "За 12 минут наши специалисты перекрыли воду, трубопровод магистральный и был включен в программу ремонта. Здесь планируется заменить 200 метров трубопровода", – сообщили в компании.
Комментарии
Это специальный фонтан, заказанный в честь проводов г-на Дугина со своего поста.
Место там проклятое
17.05.2019 10:50
Бестия
"там", вы имеете в виду, место, где стоит Барнаул?
угу.. тут везде все проклято
красивый фонтан.. и бесплатный.. можно и оставить
ни дня без прорыва, как и призывал сказочный персонаж
можно еще деньги брать за проезд под фонтаном- типа мойка
Сколько ещё это му...жичьё будет развлекаться с "фонтанами"? Пока кого-нибудь не убьёт?
Спасибо партии Ж и В за очередной прорыв!