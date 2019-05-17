Провокационное фотоприглашение на праздник в честь 20-летия Тигирекского заповедника опубликовал барнаульский зоопарк. Директор зоопарка Сергей Писарев и его помощник Александр Чеботарев позируют на фото с оголенными торсами, в мехах, с черепом и древним оружием. Афиша намекает на то, что одним из самых ярких моментов праздника станет открытие стоянки древнего человека.
Как сообщает городской пресс-центр, во время праздника можно будет посетить развлекательно-познавательные площадки, подготовленные сотрудниками Тигирекского заповедника, узнать о работе госинспекторов, поучаствовать в мастер-классе по рисованию, который проведет художник-анималист и методист отдела экологического просвещения Олеся Южкова. Прямо на площадке зоопарка откроется фотовыставка "Тигирек – земля жизни", выставка картин Сергея Уржумова и экспозиция "Заповедная быль", которая рассказывает об истории единственного в Алтайском крае заповедника.
Комментарии
о майн гот
Молодцы!!!