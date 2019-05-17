25 гектаров дикорастущей конопли уничтожат в Барнауле летом 2019 года, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Профильные работы будут проведены по 76 адресам. Муниципальный контракт на проведение работ заключен с дезинфекционным центром "Биоальтернатива".
Уничтожение наркосодержащего растения будет осуществляться химическим способом – с использованием гербицидов замедленного действия. В мэрии подчеркивают, что все работы будут проводиться в соответствии с требованиями соответствующего СанПин и Правилами благоустройства Барнаула.
Комментарии
еще ничего не выросло а они знают сколько уничтожат, это как с снегом, освоить вывоз 100 камазов а снегу было на 5 камазов
о как, откуда такие планы, сами посадили?
а какой понт уничтожать коноплю в которой нет того действующего вещества изза которого её уничтожают?
видимость работы
17.05.2019 14:41
месный
Всё там есть, другой вопрос что гораздо тяжелые действующие вещества беспрепятственно продаются через розничные сети и никто не против.
смахивает на борьбу с ветряными мельницами
17.05.2019 15:16
АБОРИГЕН
откуда оно там возмётся, у нас растёт савсем не то.
17.05.2019 15:19
месный
Всегда было то, а тут раз и не то. Да не индийская, ну и что?!
Абориген, а ты пробовал местную курить? А попробуй. Наркоши что то местную не употребляют. Курить можно Ростовскую, Краснодарскую, Казахскую и всю, что южнее растет.