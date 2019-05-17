Знаменитый архитектор Юймин Бэй умер в возрасте 102 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Al-Jazeera.
Американец китайского происхождения создал множество интереснейших проектов, но всему миру он известен прежде всего как создатель одного из главных символов Парижа – Лувра.
Стеклянный "треугольник", созданный в 80-х годах, служит главным входом в Лувр и привлекает внимание миллионов туристов, приезжающих во Францию.
Его возведение заняло четыре года. Уникальное произведение искусства строили с 1985 по 1989 год.
Юймин Бэй – обладатель одной из двух высших наград США для гражданских лиц – Президентской медали Свободы. Также стал одним из пяти первых лауреатов Притцкеровской премии.
Комментарии