30 мая 2019 года при поддержке Медиагруппы "FM-Продакшн" состоится авторский тренинг международного бизнес-тренера Александра Белгорокова на тему "Маркетинг и продажи для первых лиц".
Это тренинг для топ-менеджеров, владельцев бизнеса и руководителей отделов маркетинга, рекламы, продаж и копирайтинга.
Каждый участник, будучи владельцем бизнеса, за очень короткое время научится понимать, как организовывать, мотивировать и контролировать работу подчиненных в двух ключевых функциональных областях бизнеса, которые приносят деньги: в маркетинге и в продажах.
Помимо обучающей части Медиагруппа "FM-Продакшн" приготовила для участников тренинга сразу несколько нестандартных фишек.
В начале мероприятия гости послушают камерную музыку, примут участие в креативном нетворкинге, а в завершение вечера сыграют в Винное казино. Участники смогут почувствовать себя настоящими дегустаторами и, попробовав определенный вкус вин, угадать его сорт, год урожая и страну.
Презентация и регистрация мероприятия здесь
Дата: 30 мая
Время проведения: с 10:00 до 20:00
Место: кафе в парке, ул. Энтузиастов, д. 12в к. 2
Комментарии
единственные кто зарабатывают - это ведущие таких тренингов
это как МММ, но если у вас есть лишние деньги то несите им, лошарики
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.Несите ваши деньги на тренинги.
Сходить что ли?Живу рядом,на транспорт не придётся тратиться.Жена говорит,я у неё первый.
Жена говорит,я у неё первый. кто у нас не первый тот у нас второй
Что-то много в последнее время разного цыганья развелось и прочих гандопасов.
12 лет назад была у него на тренинге, оч понравилось.