Следственный комитет организовал проверку по факту гибели при пожаре в Заринске двух людей.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, трагедия произошла в частном доме в переулке Заготзерновском утром 17 мая.
"В результате пожара погибли 51-летний мужчина и его 76-летняя мать. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем", – уточняют в СКР.
По итогам проверочных мероприятий будет вынесено правовое решение.
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