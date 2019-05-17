Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело / Фото: 04.мвд.рф

Юноша в Горном Алтае повредил припаркованный автомобиль, стоящий у него на пути. Преступление молодой человек совершил, находясь в состоянии опьянения.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила о повреждении принадлежащего ей автомобиля. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила 17 тысяч рублей.

Правоохранителями в кратчайшие сроки была установлена причастность к совершению преступления 18-летнего местного жителя.

"В ходе разбирательства установлено, что, возвращаясь вечером от своих знакомых, молодой человек увидел стоящий у него на пути припаркованный автомобиль Nissan Almera. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения юноша посчитал, что иномарка припаркована неправильно и решил проучить хозяина автомобиля. Он несколько раз ударил ногой по разным частям кузова, после чего продолжил свой путь", – уточняют в полиции.

Сам юноша заявил, что не сумел совладать с эмоциями, поскольку в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений.