Памятник погибшим в Великой Отечественной войне воинам-землякам открыли после реставрации в селе Озеро Петровское Троицкого района в канун Дня Победы. Помог с ремонтом депутат Государственной думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

По словам главы Заводского сельсовета, куда входит Озеро Петровское, Василия Слукина, в сельской администрации приняли программу реставрации четырех памятников героям Великой Отечественной войны в сельсовете. В него входят три села: Заводское, Куличье и Озеро Петровское. В год решили ремонтировать по одному мемориалу. В 2019 году выбор пал на Озеро Петровское.

"Очень красивый памятник, но время его не пощадило. Поэтому программу по восстановлению мемориалов мы решили начать с него", – поясняет глава.

Но достаточной суммы на ремонт не нашлось. Селяне обратились за помощью к депутату Троицкого райсовета депутатов, эсеру Татьяне Шевченко. Та вышла на председателя Совета местного отделения партии в Троицком районе Наталью Гладышеву, которая и обратилась к Александру Терентьеву.

Терентьев выделил селу средства, и селяне отреставрировали мемориал. Его торжественное открытие состоялось как раз в канун Дня Победы, 6 мая.

"Так как именно от "Справедливой России" мы получили поддержку, я приложу все усилия к тому, чтобы пропагандировать ее дела среди местного населения. Потому что эта партия реально помогает людям и поддерживает добрые начинания", – заключил Василий Слукин.

От ремонта мемориала даже остались лакокрасочные материалы, которые направили на ремонт семиметрового мемориала в селе Куличьем, который посвящен местной жительнице, герою Великой Отечественной войны, разведчице Елене Ретунской.