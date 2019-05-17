Движение транспорта временно ограничат на участках улицы Гоголя и проспекта Космонавтов вечером 17 мая, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Улицу Гоголя перекроют с 20:00 17 мая до вечера 20 мая на участке от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического. Это связано с проведением работ по строительству наружной сети газоснабжения.
На период работ маршрут движения автобуса №40 будет организован по следующей схеме: …проспект Красноармейский – площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова, далее – по маршруту.
Кроме того, с 23:00 17 мая и до 06:00 18 мая в связи с ремонтом железнодорожного переезда будет организовано перекрытие проспекта Космонавтов в районе здания №30.
А позже из-за аналогичных работ, в ночь с 24 на 25 мая, будет перекрыт участок улицы Солнечная Поляна в районе строения 65Б по проспекту Космонавтов.
Комментарии
Гоголя только сделали.... опять расковыряют и бросят! Опубликуйте к кому газопровод тянут! Чтобы потом за ремонт дорожного покрытия спрашивать!!!