Эксперты ОНФ проверили, как ремонтируют дороги в наукограде и нашли там многочисленные нарушения, сообщает "Бийский рабочий". Второй по значимости город края первый год участвует в программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Самые масштабные работы – на улице Шишкова. Ремонт здесь ведется при участии краевых средств. На проезжей части работа кипит. Техника, рабочие – есть все. Правда, о том, что впереди участников движения ждет ремонт полотна, водители и не догадываются.

Нарекания к организации производственного процесса перечисляет Евгения Гущина.

"Посмотрите, нет ни знаков ограничения, ни знаков предупреждения, что на участке проводят дорожный ремонт, водоналивные барьеры отсутствуют – а тут сужение дороги. Знаки пешеходных переходов не зачехлены, хотя движения через дорогу тут быть не должно. С таким подходом – это потенциальное место концентрации ДТП", – рассказала изданию госпожа Гущина.

Представители подрядчика на месте говорят: есть все знаки, просто стоят они далеко, чтобы водители заблаговременно успели сбросить скорость. Инспекторы ОНФ не поленились, прошли с километр по дороге, чтобы увидеть те самые знаки, но их так и не оказалось. Инспектирующие уверены – расчет был на то, что проверять наличие знаков никто не пойдет.

Как пояснила Гущина, такие рейды нужны. В этом году на Павловском тракте в Барнауле водитель автомобиля совершил наезд на троих дорожных рабочих. Один из пострадавших скончался на месте.

Более того, если дорожный надзор ГИБДД подтвердит те же нарушения со стороны подрядчика, ему может грозить штраф – до 500 тысяч рублей для юридического лица.