Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил опасения по поводу скорой остановки транзита российского газа через территорию Украины, сообщает "Интерфакс".
Он считает, что заморозка поставок может произойти в 2020 году, причем независимо от того, будет ли построен "Северный поток – 2" или нет.
По его словам, сейчас наблюдаются ускоренные поставки газа, благодаря которым создается существенный запас для европейских потребителей.
Это позволит в следующем году "Газпрому" прекратить транзит через Украину, не нарушая при этом условий контрактов, считает Коболев.
"По моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", – выразил мнение глава "Нафтогаза".
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