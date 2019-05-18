Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 170 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 15,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на втором уровне кирпичной восьмиэтажки. "Витражные окна лоджии выходят на утопающий зеленью, уютный коттеджный поселок. Потолки три метра. Квартира тихая, светлая, с удобной функциональной планировкой: стильная гостиная, просторные спальни, уютная кухня. Классический дизайн. Дом расположен в непосредственной близости от бора", – отмечает автор объявления.
Рядом с домом расположены зеленые аллеи, фонтан. Территория находится под круглосуточной охраной, есть закрытый паркинг.
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