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Выплаты по материнству теперь будут перечислять только на карту "МИР"

, ИА "Амител"
Рассказываем, кого и как коснутся изменения
Фото: 101-podruzhka.ru

Фото: 101-podruzhka.ru

В Алтайском крае изменился порядок выплат ряда пособий Фонда социального страхования РФ для тех, кто получает их на банковские карты. Подробности сообщает пресс-служба ФСС.

"Пособия, оформленные 1 мая 2019 года и позднее, а также пособия, первая выплата по которым должна произойти в указанный срок, теперь можно будет получать только на карты национальной платежной системы "МИР", – уточнили в ФСС.

Это касается следующих выплат: 

  • пособие по беременности и родам;
  • единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации!).

В фонде этот вариант называют очень удобным: заявителю необходимо указывать только номер карты без остальных реквизитов, система позволяет сократить срок зачисления средств кредитными учреждениями с 10 до 4-5 дней.

В ФСС подчеркнули, что во время подачи заявления на выплату указанных пособий на банковский счет, который предусматривает использование карты, теперь необходимо указывать только карты национальной платежной системы "МИР". Иначе банк  идентифицирует выплату как сумму невыясненного назначения.

"В этом случае не позднее следующего рабочего дня банк направит получателю средств уведомление с предложением в течение десяти рабочих дней получить выплату наличными либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты на другой, подходящий по всем критериям банковский счет. Если в указанный срок вопрос не будет решен, на одиннадцатый день невостребованные деньги вернутся в Фонд, а мы направим уведомление страхователю для уточнения способа получения пособия", – пояснили специалисты Алтайского регионального отделения ФСС РФ.

Кроме того, получать пособия ФСС можно и почтовым переводом, и на банковский счет, не предусматривающий использование платежной карты. Для уточнения способа получения пособия гражданину необходимо написать соответствующее заявление по месту работы.

Нововведения не коснутся получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплаты которым начались до 1 мая 2019 года. Они смогут получать "детские" на карты международных платежных систем до окончания срока действия такой карты (но не позднее 1 июля 2020 года).

При возникновении вопросов обращайтесь на телефоны горячей линии проекта "Прямые выплаты" Алтайского регионального отделения ФСС РФ: (3852) 29-16-91, 29-53-03, 29-53-49.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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