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Штаб Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

, ИА "Амител"
Разумков: Избранный президент намерен снять неприкосновенность с депутатов и судей
Владимир Зеленский / фото: mediananny.com

Владимир Зеленский / фото: mediananny.com

Спикер штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1" подтвердил, что Владимир Зеленский собирается распустить Верховную раду, сообщает газета "Известия".

При этом он уточнил, что перед этим политик намерен помочь им "напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше".

По его словам, прежде всего речь идет об изменениях в избирательном законодательстве.

Кроме того, планируется снять неприкосновенность с представителей различных ветвей власти: президента, депутатов и судей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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