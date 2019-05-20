Национальный оператор связи в рамках замены устаревшего коммутационного оборудования переключает абонентов четырех аналоговых АТС Новоалтайска на цифровые станции. Работы начались в середине мая и завершатся в июне 2019 года.
Улучшение качества услуги с возможностью подключать дополнительные сервисы появятся у горожан в 7-м, 8-м, 10-м микрорайонах и в микрорайоне Северный, а также на улицах Прудской, Анатолия и Космонавтов. Здесь "Ростелеком" выводит из эксплуатации аналоговые станции марки АТСЭ-96M, больше известные как "Сибирячки". Телефонные номера изменятся у абонентов АТС-54, 551, 531 и 591. После ликвидации станций оператор переведет клиентов на свободную емкость действующих АТС, которые работают на цифровом коммутационном оборудовании SI-2000** ведущего европейского поставщика – компании Iskratel**.
"Уведомления о замене номеров наши абоненты получили за два месяца до начала процедуры. Переключения по каждой станции мы проведем в течение одного рабочего дня согласно графику*. Надеюсь, наши клиенты проявят терпение и оценят впоследствии преимущества "цифры", – сообщил начальник ЛТЦ Новоалтайска Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Валерий Марилов.
Кроме цифровой голосовой связи клиенты "Ростелекома" смогут подключить на домашний телефон дополнительные виды обслуживания: тональный набор номера, конференц-связь, будильник, уведомление о входящем вызове, черный список и другие.
Сегодня в Новоалтайске "Ростелеком" обслуживает 12 тысяч владельцев домашних телефонов и более двух тысяч организаций. В городе действуют 16 АТС. Уровень цифровизации станционного оборудования составляет 75%. "Ростелекому" осталось заменить четыре аналоговых станции.
*График переключения абонентов: АТС-54 – 30.05.2019, АТС-591 – 10.06.2019, АТС-531 – 17.06.2019, АТС-551 – 24.06.2019.
**ЭсАй-2000, Искрател – прим.ред.