Подготовку к новому отопительному сезону 2019-2020 годов начали в Алтайском крае. 17 мая состоялось заседание правительства, на котором заслушали доклады по итогам прошедшего сезона и поставили задачи на будущий год. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что этот вопрос в приоритете, поэтому он рассматривается именно на заседании правительства, а не на совещании.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал что к началу 2019 года степень износа объектов коммунальной инфраструктуры в крае составила 63%. В прошедшем сезоне на строительство, реконструкцию, капремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения из краевого бюджета было направлено 1 млрд 066 млн рублей. В рамках краевой адресной инвестиционной программы за год введено в эксплуатацию 56,9 км построенных и реконструированных водопроводных сетей в 6 муниципальных районах.

Для повышения энергоэффективности объектов теплоснабжения в 13 муниципальных образованиях установили 16 модульных котельных (еще 2 введут в 2019 году), заменили 112 котлов и 51,7 км теплосетей. В текущем году на аналогичные цели предусмотрено 1 млрд 089 млн рублей, в планах замена 62 котлоагрегатов, 77 км теплосетей и 45 км водопроводных сетей.

В будущем сезоне Иван Гилев рекомендовал начать пробный запуск системы отопления до того, как среднесуточная температура опустится до нормативных значений, чтобы у предприятий было время на устранение возможных технологичных нарушений. Также он посоветовал главам муниципалитетов не затягивать с визитами к поставщикам коммунальных услуг для урегулирования по вопросам растущей задолженности.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин рекомендовал сетевым компаниям в 2019 году усилить контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства и соблюдать утвержденные планы ремонта оборудования, инвестиционных программ, обновить запас аварийного оборудования и материалов. По его словам, в 2019 году ремонт на объектах электросетевых и генерирующих компаний обойдется в 2,9 млрд рублей, объем капвложений составит 3,9 млрд рублей без учета НДС.

Предприятия генерации и теплосетевые предприятия края во время подготовки к сезону 2019-2020 годов выполнят ремонт на сумму 2,1 млрд рублей, объем капвложений составит 2 млрд рублей без учета НДС. Запланирован ремонт 41 котлоагрегата и 22 турбоагрегата. На ремонт объектов электросетевого комплекса в 2019 году потратят 800 млн рублей, объем капвложений запланирован на уровне 1,9 млрд рублей.

Среди основных задач, поставленных на 2019-2020 годы, министр строительства и ЖКХ Алтайского края назвал своевременное получение паспортов готовности к отопительному сезону; получение организациями тепло, водоснабжения безубыточных тарифов; погашение задолженности за энергоносители; своевременное заключение договоров на поставку качественного топлива (и при необходимости – формирование муниципального резервного запаса); подключение объектов жизнеобеспечения к электроэнергии не позднее 1 августа 2019 года и пробный пуск систем теплоснабжения до начала отопительного сезона – в начале сентября.