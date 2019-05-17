Команда известного видеоблогера Ильдара Сибгатуллина организовала сбор средств для двоих инвалидов из Барнаула, страдающим заболеванием, которое грозит полной потерей способности ходить.

Братья, у которых диагностировали прогрессирующую мышечную дистрофию Беккера, даже не собирались отчаиваться и, купив старенький внедорожник Suzuki, попытались исполнить свою мечту – отправиться путешествовать по России, снимая собственные ролики про это.

Однако автомобиль почтенного возраста стал "сыпаться", а за полгода барнаульцам удалось накопить лишь 15 тысяч рублей, что, конечно же, слишком мало для полноценного ремонта.

Поняв, что не могут решить проблему своими силами, братья написали видеоблогеру с просьбой приехать в гости и помочь восстановить машину. Его тронула история этих людей и он искренне захотел помочь им.

Брошенный Сибгатуллиным клич нашел отзыва у подписчиков, и они сумели собрать для инвалидов 700 тысяч рублей.

Проанализировав различные объявления о продаже, команда видеоблогера остановилась на подержанном Hyundai Santa Fe за 730 тысяч рублей.

Уже в ближайшие дни прошедший все необходимое техобслуживание автомобиль вместе с самим Сибгатуллиным отправится в столицу Алтайского края.

Подробнее о том, как подбирался автомобиль для барнаульцев, можно посмотреть в ролике на youtube-канале "Ильдар Авто-подбор".