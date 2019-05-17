Читатели amic.ru поделились фотографиями места порыва трубопровода на пересечении улиц Малахова и Гридасова
Читатели amic.ru поделились фотографиями места порыва трубопровода на пересечении улиц Малахова и Гридасова в Барнауле, где сегодня, 17 мая, бил фонтан высотой в десятиэтажное здание.
Сейчас воду перекрыли, а место ЧП перегородили. На месте происшествия работают специалисты, которые проводят диагностику повреждения.
Напомним, 15 мая в городе стартовала опрессовка теплосетей. В ходе мероприятия выявляются наиболее слабые участки трубопровода, которые необходимо заменить.
Также стоит отметить, что это не единственный порыв с момента начала работ. Днем ранее выход воды на поверхность зафиксирован на улице Цветочной.
Комментарии
я все лелею мечту, что однажды из этой дыры вылезут какие-нибудь хтоны и сожрут наше правительство...