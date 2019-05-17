Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на своей странице в Instagram озвучил идею трижды в неделю по вечерам перекрывать проспект Ленина в Барнауле.

Согласно его предложению, движение по одной из самых оживленных магистралей Барнаула следует останавливать с 19:30 до 5:00. Такое ограничение необходимо вводить с пятницы по воскресенье, считает Перфильев.

Он привел сразу несколько аргументов в пользу такого решения. По его словам, появится сразу множество интересных занятий для горожан, которые привлекут их на разгруженный от транспорта проспект.

В частности, там можно будет гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, общаться и заниматься физкультурой, уверен руководитель регионального Минспорта.

Кроме того, там можно будет посмотреть на выступления уличных музыкантов, которых непременно должно привлечь такое место для демонстрации своего таланта, уверен Перфильев.

По его словам, такое решение также уменьшит количество ДТП со смертельным исходом и избавит проспект от ночных "гонок".

В качестве пешеходного участка на время ограничения движения Министр спорта Алтайского края предлагает отрезок от площади Октября до улицы Мало-Тобольской с переездами по Партизанской и Гоголя.

"Так ведь делают в Европе, во многих городах России (например Краснодар-улица Красная, Москва, Санкт-Петербург, Сочи)", — напомнил Перфильев.