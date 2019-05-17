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Новости

В Барнауле предложили по вечерам перекрывать пр-кт Ленина

, ИА "Амител"
Идею озвучил Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Алексей Перфильев / Фото: Алтайский спорт

Алексей Перфильев / Фото: Алтайский спорт

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на своей странице в Instagram озвучил идею трижды в неделю по вечерам перекрывать проспект Ленина в Барнауле.

Согласно его предложению, движение по одной из самых оживленных магистралей Барнаула следует останавливать с 19:30 до 5:00. Такое ограничение необходимо вводить с пятницы по воскресенье, считает Перфильев.

Он привел сразу несколько аргументов в пользу такого решения. По его словам, появится сразу множество интересных занятий для горожан, которые привлекут их на разгруженный от транспорта проспект.

В частности, там можно будет гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, общаться и заниматься физкультурой, уверен руководитель регионального Минспорта.

Кроме того, там можно будет посмотреть на выступления уличных музыкантов, которых непременно должно привлечь такое место для демонстрации своего таланта, уверен Перфильев.

По его словам, такое решение также уменьшит количество ДТП со смертельным исходом и избавит проспект от ночных "гонок".

В качестве пешеходного участка на время ограничения движения Министр спорта Алтайского края предлагает отрезок от площади Октября до улицы Мало-Тобольской с переездами по Партизанской и Гоголя.

"Так ведь делают в Европе, во многих городах России (например Краснодар-улица Красная, Москва, Санкт-Петербург, Сочи)", — напомнил Перфильев.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

17.05.2019 18:07
Дум-дум

Какое поразительное предложение!

0  0
17.05.2019 18:10
- гость -

Предлагаю строителей от Октябрьской до Челюскинцев перекрывать в понедельник среду и пятницу.

0  0
17.05.2019 18:37
- гость -

О чем они думают, когда произносят это в слух!

0  0
17.05.2019 18:37
- гость -

Предлагаю вообще в Барнауле запретить автомобили!

0  0
17.05.2019 18:45
- гость -


17.05.2019 18:37
- гость -
Им разве есть чем думать?

0  0
17.05.2019 18:53
- гость -

Галстук бы вначале научился правильно завязывать...

0  0
17.05.2019 19:00
- гость -

А давайте после 9ти вечера введем комендантский час и будем сажать за нарушение на 15 суток и штрафовать на 50тыс. рублей (любимая цифра тех, кто придумывает штрафы).
А, если серьезно, я бы увольнял таких деятелей без выходного пособия, за нанесение ущерба репутации города, с выплатой 50% зарплаты за срок, который чиновник находился на посту. В случае невыплаты - отправлять на урановые рудники.

0  0
17.05.2019 19:02
- гость -

Ну, чё, маладца. Мозга нет, так не беда. Инициативный жеж.

0  0
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