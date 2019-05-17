9-летний школьник на велосипеде переезжал дорогу на улице Кутузова / Фото: "Катунь 24"
Смертельный наезд на ребенка в Барнауле случился сегодня, 17 мая, в 15:15, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации правоохранителей, 9-летний школьник на велосипеде переезжал дорогу на улице Кутузова в районе здания №133 по пешеходному переходу.
В этот момент мальчика сбил автомобиль "ПАЗ" маршрута №80, которым управлял 50-летний мужчина. От полученных телесных повреждений юный велосипедист скончался на месте ДТП.
По факту гибели несовершеннолетнего барнаульца сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии.
Напомним, что согласно правилам дорожного движения, велосипедистам перед пересечением пешеходного перехода следует остановить велосипед, слезть с него и, убедившись в безопасности перехода, пройти по "зебре" пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.
Комментарии
родители наказаны за плохое воспитание сына. Маршрутчик - за невнимательность. Пацан - ни в чем не виновен, если ему не объяснили этого. RIP.
Блин, ну как так то? Хотя родители правил пересечения проезжей части по ПП велосипедистами тоже наверно не знали... Как и многие в нашем городе, как видно зачастую!
Мальчишку жалко!
А ты что виноват не был ни в чем?Не зарекайся святоша.Обьясняли пацану всяко раз на велике ездил.Мог забыть,не увидел да и вообще в 9 лет какое чувство самосохранения.Тормозить надо перед пп неважно есть там кто или нет,чтобы не было такого вот ужаса.Хотя бы из-за того ,что в любой момент может выскочить ребенок.