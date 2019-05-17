Сегодня, 17 мая, в Москве прошло заседание аттестационной комиссии Минобразования, на котором озвучили итоги аттестации кандидатов на пост ректора АлтГУ.
По информации Amic.ru, все четверо претендентов признаны подходящими для этой руководящей должности. Таким образом, имя нового ректора вуза станет известно только в июне. Победитель определится путем голосования делегатов.
Напомним, в число четырех соискателей входят врио ректора Сергей Бочаров, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин, завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра и нынешний проректор АлтГТУ, экс-министр образования края Александр Жидких.
Как ранее писал Amic.ru, основную борьбу за лакомый пост ректора ведут два претендента. Самый явный фаворит – нынешний врио Сергей Бочаров, который является преемником нынешнего президента вуза Сергея Землюкова. У него, по сведениям Amic.ru, есть весомая поддержка со стороны правительства края. Однако часть коллектива вуза якобы имеет негативное отношение к наследию Сергея Землюкова и его протеже, который только набирается управленческого опыта.
Альтернативой может стать доктор исторических наук Алексей Тишкин, который уже неоднократно критически высказывался о работе нынешнего руководства классического вуза. Ранее он занимал пост проректора по научно-инновационной работе АлтГУ. Отметим, что Тишкин имеет репутацию не только высококлассного ученого, но и талантливого менеджера-организатора.
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