В Горно-Алтайске охранник республиканской больницы не пускал на территорию учреждения автомобиль скорой помощи, доставивший пациента, сообщает ТАСС.
Видеозапись, опубликованная на видеохостинге YouTube "Новости Горного Алтая", вызвала широкий резонанс в обществе.
На кадрах видно, как мужчина отказывается поднять шлагбаум, аргументировав это необходимостью проверки документов.
На требование же представить свои документы, он ответил, что их еще не привез руководитель.
В результате все обернулось разговором на повышенных тонах, в ходе которого один из медиков объявил: "За больного отвечать будешь".
Расплата за вынужденную задержку в оказании медпомощи наступила почти мгновенно. В Минздраве Республики Алтай уточнили, что неуступчивый охранник уже уволен.
По словам представителя республиканского министерства здравоохранения, также решается вопрос о дальнейшем сотрудничестве с охранным предприятием, сотрудник которого повел себя таким образом.
В ведомстве уточнили, что пациент не нуждался в экстренной медицинской помощи, и задержка никакого ущерба его здоровью не причинила.
Случаем также заинтересовались в СУ СКР по Республики Алтай. Сейчас следователи изучают видеозапись, чтобы принять решение о том, нужна ли в данной ситуации доследственная проверка.
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