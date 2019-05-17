Свыше 30,63 млн рублей поступило в Алтайский край их федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Этих средств хватит на приобретение квартир 25 ветеранам ВОВ, проживающим в пяти городах и 14 районах.
Речь идет о Барнауле, Белокурихе, Заринске, Рубцовске, Славгороде, Алейском, Бийском, Завьяловском, Зональном, Красногорском, Локтевском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Родинском, Рубцовском, Советском, Троицком и Шипуновском районах.
Стоит отметить, что это последний транш в этом году. Всего же с начала 2019-го года в регионе жильем обеспечены 10 ветеранов. На эти цели направлено более 12,25 млн рублей.
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