Майминский межрайонный следственный отдел раскрыл убийство 32-летнего мужчины в садовом товариществе Куташ Майминского района, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Тело местного жителя обнаружили со смертельными ножевыми ранениями живота. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого.
Им оказался 27-летний житель села Карасук, приезжавший в гости к своей сожительнице. Как установлено следствием, мужчина при очевидцах нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.
В отношении ранее судимого за имущественные преступления подозреваемого возбуждено уголовное дело. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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