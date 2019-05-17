Общественная организация защиты прав потребителей "Гражданский патруль" подала иск в суд по делу о сносе дореволюционной усадьбы купца Михайлова, сообщил Amic.ru представитель организации Илья Берг.

Правозащитники требуют признать незаконным отказ Алтайохранкультуры о включении здания дореволюционной усадьбы купца Михайлова в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Ранее "Гражданский патруль" обратился в Алтайохранкультуру с просьбой инициировать защиту объекта от разрушения и строительства на его месте офиса для прокуратуры, однако получил отказ.

В качестве причины такого решения указывалась неполнота предоставленных документов. В частности указывалось отсутствие натурного обследования сооружений.

Однако законодательство этого документа не требует, уверяет журналистов Илья Берг.

По его словам, если суд оперативно примет решение в пользу истца, то сохранить главное здание усадьбы еще можно успеть, так как строители в основном заняты разрушением сооружения, не представляющего архитектурной ценности.

Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко прокомментировал историю с усадьбой. По его словам, несколько лет назад участок земли был выведен из краевой собственности и передан в федеральную. Затем надзорным ведомством был разработан проект офиса, который прошел через Градостроительный совет, выделены деньги и процесс принял необратимый характер.

Губернатор рассказал, ему известен тот факт, что дом Михайлова в Барнауле в 2006 году был исключен из перечня объектов культурного наследия региона. Однако какими причинами тогда руководствовались, принимая такое решение, – неясно. Однако губернатор не видит механизмов, как повлиять на прокуратуру, которая все процедуры проводит на законных основаниях.