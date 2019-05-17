Ученые Института археологии РАН и НИЦ "Курчатовский институт", изучавшие древние росписи каменных плит и черепов в курганах села Каракол обратили внимание на яркие цвета, использованные для рисунков.
Как сообщает RT, произведения получались трехцветными: черный, белый и красный. Однако присутствовали и различные оттенки. Такого сочетания они до этого не встречали ни в одном из мест в Сибири.
Изучая рисунки второй половины III — начала II тыс. до н. э., исследователи обратили внимание на насыщенность красок, которую сложно было получить из простых минералов.
По итогам тщательного изучения рисунков им удалось установить, как получали каждый из основных цветов.
Так, для нанесения красного древние живописцы Алтая использовали красную охру, а для получения черного – сажу.
Белого цвета каракольцы добивались, выскабливая камень на плите орудиями. Появляющиеся от этого на поверхности мелкие кристаллы породы отражали свет, придавая особый блеск рисунку.
Рентгенофазовый анализ позволил ученым выяснить, что такая стойкость цвета и его разнообразия получена в результате нагревания минеральных пород.
Древние живописцы точно знали, как нужно нагреть тот или иной минерал, чтобы получить нужный оттенок, уверены исследователи.
"Результаты анализа состава красок, использовавшихся в погребальном обряде каракольцев, свидетельствуют об умении древних обитателей Алтая различать пигменты по цвету и свойствам", — констатировал научный сотрудник Центра палеоискусства Института археологии РАН Александр Пахунов.
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