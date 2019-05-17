Академика РАН Александра Караськова уволили с должности директора медицинского исследовательского центра имени Мешалкина, сообщает "Интерфакс".
В клинике уточнили, что решение принято на уровне Минздрава РФ. Незадолго до этого решения случился скандал с задержанием его заместителя Евгения Покушалова.
Известного кардиохирурга обвиняют в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при проведении госзакупок (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174. 1 УК РФ).
Сейчас Покушалов заключен под домашний арест с правом проводить прогулки возле дома продолжительностью до двух часов.
Караськову никаких обвинений не предъявляли, однако он до последнего настаивал, что его подчиненный ни в чем не виноват.
Стоит отметить, что Караськов – известный сердечно-сосудистый хирург, способный выполнять практически все виды вмешательств на сердце и сосудах.
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