Потепление пришло в Алтайский край в субботу, 18 мая, после волны холода.
В регионе в субботу будет без осадков, утром местами туман. Дневные температуры составят +19…+24 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
В Барнауле будет без осадков. Днем прогнозируют +19…+21 градус. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, порывы до 16 метров.
Также в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.
Местами в западных и северных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Кулундинском чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). С 19 мая в Каменском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
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