При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Это новый рекорд. У получившего известность своим богатством экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко нашли на 3 млрд рублей меньше.
Правоохранители полагают, что Черкалин мог оказывать покровительство за вознаграждение как минимум трем банкам.
Задержали же его после сообщения о взятке в размере $850 тысяч от предпринимателя, который уплатил эти средства "за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры".
Согласно решению суда, на время расследования бывший силовик заключен под стражу. Следователи проверяют его на причастность к другим эпизодам получения взяток.
Стоит отметить, что операцию по задержанию Черкалина проводило Управление собственной безопасности ФСБ.
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