В Росавиации оценили действия пилотов, предшествующие катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево и назвали три ошибки пилотов, сообщает РИА Новости.
Так, удивление экспертов вызвали манипуляции командира самолета с ручкой управления, который несколько раз с максимальным усилием пытался отклонить самолет то вниз, то вверх.
"Это привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", — говорится в отчете.
Второй ошибкой стало решение заходить на посадку, не выработав лишнее топливо. В результате SSJ приземлялся с перегрузом в 1,6 тонны.
Третьим значимым просчетом, повлиявшим на дальнейшее развитие событий стал отказ от ручного выпуска закрылков, предусмотренного инструкцией для подобных ситуаций.
Напомним, Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. Выжило 37 человек.
Комментарии