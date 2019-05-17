"Белнефтехим" сообщил о временной приостановке транзита российской нефти через Белоруссию на Украину.
Из сообщения компании следует, что решение принято по инициативе самой Украины, у которой попросту не оказалось свободных резервуаров, для того чтобы откачать загрязненную нефть из трубопровода.
Возобновить подачу нефти планируется в ночь с 19 по 20 мая.
Также из Белоруссии нефть не поступает в Польшу. Там тоже требуется очистка трубопровода, расположенного на территории государства, осуществляющего транзит.
Первыми о некачественной нефти в середине апреля сообщили белорусские компании. В "Транснефти" признали повышенное содержание хлоридов в сырье и заявили о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Транзит в Европу был приостановлен 24 апреля.
Позже стало известно, что источник загрязнения был обнаружен на участке Самара – Унеча. Было возбуждено уголовное дело. С 2 мая по "Дружбе" снова поставляется качественная нефть.
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