Twitter Grumpy Cat сообщил о смерти самой известной в мире сердитой кошки.
Она умерла 14 мая в возрасте семи лет. Причиной гибели стали осложнения от инфекции мочевого пузыря, которую не удалось излечить лучшим ветеринарам.
Кошка-мем Grumpy Cat, настоящая кличка которой Тардар Соус, "взорвала" интернет в 2012 году. Тогда снимки очень хмурого домашнего животного появились на Reddit и быстро покорили сердца пользователей. Спустя год ее признали "Мемом года".
В результате Grumpy Cat набрала миллионы подписчиков на Facebook и в Instagram, а также принесла хозяйке свыше сотни миллионов долларов с помощью рекламных контрактов.
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