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Умерла самая известная сердитая кошка Grumpy Cat

, ИА "Амител"
Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря
Снимки очень хмурого домашнего животного покорили сердца пользователей Сети / Фото: instagram.com

Снимки очень хмурого домашнего животного покорили сердца пользователей Сети / Фото: instagram.com

Twitter Grumpy Cat сообщил о смерти самой известной в мире сердитой кошки.

Она умерла 14 мая в возрасте семи лет. Причиной гибели стали осложнения от инфекции мочевого пузыря, которую не удалось излечить лучшим ветеринарам.

Кошка-мем Grumpy Cat, настоящая кличка которой Тардар Соус, "взорвала" интернет в 2012 году. Тогда снимки очень хмурого домашнего животного появились на Reddit и быстро покорили сердца пользователей. Спустя год ее признали "Мемом года".

В результате Grumpy Cat набрала миллионы подписчиков на Facebook и в Instagram, а также принесла хозяйке свыше сотни миллионов долларов с помощью рекламных контрактов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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