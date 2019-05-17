Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости рассказал о том, как продвигается расследование убийства первого лидера самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
По его словам, уже установлены заказчики, организаторы и исполнители преступления. Однако называть конкретные имена Пушилин не стал, ссылаясь на то, что еще не все причастные к смерти Захарченко задержаны.
Говоря о заказчиках, он уточнил, что среди них есть очень высокопоставленные граждане Украины и иностранцы, поддерживающие киевский режим.
Тем не менее, говорить о полном завершении расследования нельзя, подчеркнул лидер ДНР. Следствие продолжается.
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