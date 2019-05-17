В четверг, 16 мая, в отделение полиции поступила информация о брошенной в московской поликлинике девочке, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
Ребенку на вид около двух-трех лет. Известно, что его оставила в медицинском учреждении женщина, предположительно, мать.
На лице у бросившей малышку гражданки была медицинская маска, что затрудняет установление ее личности.
Сейчас маленькая посетительница больницы находится под присмотром врачей. Полицейские ведут розыск ее родителей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: ст. 125 (оставление в опасности) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).
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