В Вашингтонском университете разработали специальное приложение EarHealth, позволяющее выявить отит у детей, сообщает planet-today.ru.
Оно настроено таким образом, чтобы с помощью смартфона, воронки из бумаги и клейкой ленты определить наличие жидкости в среднем ухе, что является основным признаком ушной инфекции.
Приложение работает за счет запуска звуковой волны, похожей на щебетание птицы. Когда через бумажную воронку, соединенную с основанием гаджета клейкой лентой, звук подается в ушную раковину, он отражается обратно.
В зависимости от того, есть ли в среднем ухе вода, частота отраженной звуковой волны может меняться.
По результатам испытания на посторонних людях точность выявления проблемы с ушной инфекцией определена на уровне 85%.
В общем, полноценного осмотра у врача приложение не заменит, но наличие проблемы, скорее всего, укажет.
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