Разработанный компанией Google алгоритм определения победителя Евровидения уже однажды верно предсказал победителя и теперь пробует повторить это достижение, сообщает ТАСС.
Google анализирует количество поисковых запросов с по фамилиям и псевдонимам участников, совершенных в других странах и на основании их составляет рейтинг.
Согласно этому рейтингу победить может представитель Франции. "Серебро" предсказывают Исландии, а "бронзу" – России.
Примечательно, что в 2016 году на конкурсе Сергей Лазарев также занял третье место.
Замкнули пятерку рейтинга от Google участники от Нидерландов и Белоруссии. В десятку лучших, по версии компании, также попали музыканты из Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Сербии.
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