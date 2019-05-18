AliExpress заключила соглашение о доставке товаров в магазины, входящие в Х5 Retail Group, сообщает "Интерфакс".
Согласно условиям договора товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов магазинов "Карусель", "Перекрёсток" и "Пятёрочка".
Для доставки используют собственное почтовое подразделение торговых сетей ретейлера Х5 с их логистикой и технологической платформой.
Первые тестовые отправления в рамках соглашения запланированы в июне текущего года.
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