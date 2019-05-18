Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" прокомментировала появившиеся в СМИ сведения об ошибках пилотов лайнера Sukhoi Superjet 100, предшествующих катастрофе в Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Она уточнила, что никакого нарушения инструкции при определении положения закрылков не было.
"Сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы, — уточнили в компании. — Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен".
Представители "Аэрофлота" подчеркнули, что документ Росавиации, на который ссылаются СМИ, не содержит выводов об ошибках экипажа или нарушения ими инструкции.
"Любые иные, прозвучавшие в ряде СМИ "выводы", являются инсинуацией, не соответствующей, в том числе, журналистской этике", — заявили в авиакомпании.
Напомним, жесткая посадка самолета рейса "Москва – Мурманск", на борту которого находилось 78 человек, после возвращения в Аэропорт Шереметьево привела к пожару в воздушном судне, в результате которого погиб 41 человек. Еще десять людей пострадали, получив ожоги дыхательных путей и тела, отравление продуктами горения и ушибы.
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