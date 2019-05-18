По результатам соцопроса, проведенного Институтом трудовых ресурсов США, выяснилось, что 43,7 млн американцев намерены изменить свой рабочий ритм, чтобы насладиться финальной серией "Игры престолов", которую покажут поздним вечером воскресенья, 19 мая.
Как сообщает НТВ, 27 млн человек собрались опоздать на работу в понедельник на несколько часов или работать в этот день удаленно.
Еще 10,7 млн человек собираются в понедельник пропустить работу, взяв больничный, отгул, подмениться сменами или сослаться на недомогание.
Аналогичные меры готовы предпринять еще 6 млн американцев, которым необходимо работать в воскресную вечернюю смену.
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