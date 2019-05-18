Личность женщины в медицинской маске, бросившей 16 мая девочку в возрасте примерно двух лет в одной из поликлиник в северной части Москвы, установлена, сообщает СКР.
Ею оказалась 21-летняя москвичка. Она задержана и доставлена в Следственный Комитет на допрос.
Объясняя свои действия, девушка сказала, что не справлялась со своими родительскими обязанностями.
На вопрос, почему не отвела девочку в социальное учреждение для детей, горожанка коротко ответила: "Не додумала".
Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по признакам оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) и неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ). Расследование продолжается.
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