Идеолог команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала NEWSONE прокомментировал появление в СМИ копии готовящегося указа о досрочном роспуске украинского парламента.
"Мы прорабатываем разные варианты подходов, — заявил Стефанчук, при этом не отрицая подлинность готовящегося указания. — Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти, которая намечается".
По его словам, в зависимости от того, насколько нынешний состав Верховной рады будет настроен поддерживать инициативы избранного президента, Зеленскому может быть выгоден вариант как с ранними выборами, так и с поздними.
Также он намекнул, что двери партии президента "Слуга народа" открыты в том числе и для бывших представителей других партий.
"Основной акцент в партии "Слуга народа" мы будем делать не так на новых лицах, как на новых идеях и людях, которые их могут продуцировать и довести до логического завершения", — констатировал Стефанчук.
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