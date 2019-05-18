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В команде Зеленского прокомментировали "указ о роспуске Рады"

, ИА "Амител"
Стефанчук: "Мы прорабатываем разные варианты подходов"
Избранный президент Украины Владимир Зеленский / Фото: ukrr.info

Избранный президент Украины Владимир Зеленский / Фото: ukrr.info

Идеолог команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала NEWSONE прокомментировал появление в СМИ копии готовящегося указа о досрочном роспуске украинского парламента.

"Мы прорабатываем разные варианты подходов, — заявил Стефанчук, при этом не отрицая подлинность готовящегося указания. — Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти, которая намечается".

По его словам, в зависимости от того, насколько нынешний состав Верховной рады будет настроен поддерживать инициативы избранного президента, Зеленскому может быть выгоден вариант как с ранними выборами, так и с поздними.

Также он намекнул, что двери партии президента "Слуга народа" открыты в том числе и для бывших представителей других партий.

"Основной акцент в партии "Слуга народа" мы будем делать не так на новых лицах, как на новых идеях и людях, которые их могут продуцировать и довести до логического завершения", — констатировал Стефанчук.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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