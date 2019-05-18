Федор Конюхов собрался побить мировой рекорд по высоте полета на воздушном шаре, сообщает ТАСС.

"Всего было два рекорда: 18 км пролетел американец и 21 км – индус в 2006 году. Вот уже 13 лет рекорд не побит", – рассказал сын путешественника и организатор его экспедиций Оскар Конюхов.

По его словам, в 2020 году отец собирается подняться на высоту 25 км. Покорение стратосферы было запланировано еще на текущий год, однако позднее завершение экспедиции в океане отодвинуло дату запуска.

Предполагается, что полет займет всего один день. Для его осуществления создан крупнейший воздушный шар в мире, объемом 100 тысяч кубических метров.

Федор Конюхов известен своими путешествиями самыми необычными способами.

В 2002 на гребной лодке "УРАЛАЗ" он в одиночку пересек Атлантический океан. 16 октября стартовал с Канарских островов, 1 декабря финишировал на острове Барбадос. 3000 миль Федор прошел с мировым рекордом – 46 суток 4 часа. Этот результат до сих пор никем не превзойден.

Спустя почти 15 лет он совершил кругосветный перелет на воздушном шаре за 11 дней. Он вылетел из австралийского города Нортхэм 11 июля 2016 года и приземлился в 160 км от точки вылета 23 июля.

Эти 11 суток он провел в кабине размером 2х1,8 м. Перед полетом он сообщал, что планирует спать в общей сложности четыре часа в день, время от времени отдыхая по 30-40 минут.

Во время полета шар достигал скорости 240 км/ч и поднимался на высоту 10 600 метров. Таким образом, Конюхов побил предыдущие мировые рекорды скорости кругосветного путешествия на воздушном шаре.