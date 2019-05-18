17 мая на очередном заседании правительства Алтайского края был рассмотрен вопрос прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов и задачам по подготовке к следующему зимнему периоду, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Провел его губернатор Виктор Томенко. Он поручил заблаговременно получить все паспорта готовности к началу отопительного сезона.
В ходе обсуждения свое видение ситуации в отрасли ЖКХ представил председатель АКЗС Александр Романенко.
Он рассказал о том, что в 2019 году в модернизацию жилищно-коммунального комплекса вложат 8 млрд рублей, что на 1,7 млрд больше, чем годом ранее.
Спикер краевого парламента выразил уверенность, что увеличение финансирования обязательно принесет плоды и к концу пятилетки "тушить пожары" уже не придется.
Он также выразил мнение, что для повышения качества услуг необходимо сделать теплоснабжающий комплекс прибыльным за счет организационной работы, модернизации ТЭК и увеличения тарифа.
"Если мы уверены, что надо увеличить тариф, особенно — если увеличить значительно, то надо помогать населению соответствующей территории, — уточнил свое предложение Романенко. — Разделять нагрузку нужно всем — и получателям, и муниципалитетам, не исключаю, что нужно будет привлекать и краевой бюджет. Муниципалитетам не надо бояться идти на компенсацию части тарифа на тепло".
Комментарии